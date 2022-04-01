اليوم السابع
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حى الدقى بالجيزة يحتفل بيوم اليتيم

الجمعة، 01 أبريل 2022 03:37 م
حى الدقى بالجيزة يحتفل بيوم اليتيم الاحتفال بالأطفال الأيتام
كتب: محمد الأحمدى

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احتفل حى الدقى بيوم اليتيم بتقديم الهدايا والمأكولات لعدد من الأطفال، كما أكد رئيس الحى على أهمية التواصل المادى والمعنوى الدائم معهم، ويأتى ذلك بناء علي توجيهات الوزير اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

وكان حى الدقى شن حملة الأحد الماضى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى أسفرت عن ضبط 16 سيارة مخالفة انتظار أعلى الرصيف، و4 سيارات تقوم بإلقاء مياه ملوثة في الطريق العام، وتسبب تلفا للأسفلت من غسيل السيارات، فى شارع محيى الدين أبوالعز وشارع نادي الصيد وتم تحرير محاضر غرامات فورية للمخالفين.

وفى سياق أخر عقد حى الدقي اجتماع لجنة السكان برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والإدارات التنفيذية من التعليم والأوقاف والأزهر والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لوضع استراتيجية وتنسيق وتعاون مشترك وخطة العمل فئ توعية الفئة المستهدفة من المجتمع نحو مختلف الموضوعات الخاصة بالقضايا السكانية.


محافظه الجيزه

حى الدقى

يوم اليتيم

محافظ الجيزه

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