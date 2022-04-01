اليوم السابع
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حريق هائل بمخزن خردة وأخشاب فى بولاق أبوالعلا والحماية المدنية تحاول إخماده

الجمعة، 01 أبريل 2022 01:49 م
حريق هائل بمخزن خردة وأخشاب فى بولاق أبوالعلا والحماية المدنية تحاول إخماده حريق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمخزن خردة وأخشاب بمنطقة بولاق أبو العلا، وسط تواجد رجال المباحث وقيادات مديرية أمن القاهرة للإشراف على عمليات إخماد الحريق.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مبنى بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارى عملية إخماد الحريق.


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