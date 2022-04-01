تفاصيل اعتماد زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة معدلات مكافأة امتحانات العاملين بالشهادة الإعدادية، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل زيادة مكافأة المعلمين.

- الهدف من زيادة المكافأة تحقيق الرضا الوظيفى للمعلمين.

- اعتماد زيادة معدلات مكافأة امتحانات.

- تشمل لجان السير ومقدرى الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات.

- تشمل مراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الاجابة لامتحان الشهادة الإعدادية.

- اعتماد زيادة قيمة المكافاة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة.

- زيادة مكافأة مشرفى تقدير الدرجات، للتناسب مع الجهد المبذول.

- تصرف بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسى الأول.

- 100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

- 75 يوما عن امتحانات الدور الثانى.