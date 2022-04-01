تفاصيل اعتماد زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة معدلات مكافأة امتحانات العاملين بالشهادة الإعدادية، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل زيادة مكافأة المعلمين.
- الهدف من زيادة المكافأة تحقيق الرضا الوظيفى للمعلمين.
- اعتماد زيادة معدلات مكافأة امتحانات.
- تشمل لجان السير ومقدرى الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات.
- تشمل مراكز توزيع الاسئلة وتجميع أوراق الاجابة لامتحان الشهادة الإعدادية.
- اعتماد زيادة قيمة المكافاة الخاصة بالرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة.
- زيادة مكافأة مشرفى تقدير الدرجات، للتناسب مع الجهد المبذول.
- تصرف بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسى الأول.
- 100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.
- 75 يوما عن امتحانات الدور الثانى.
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