تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 18430 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 4451 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و176 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات عن الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائى، و29 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.