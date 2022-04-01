وأوضحت الوكالة - في تغريدة أوردها (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية - أنه "منذ الـ24 من فبراير الماضي، عبر إجمالي مليوني و415 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".



وأشارت إلى أنه أمس الخميس شهد دخول 23 ألف لاجيء من الحدود الأوكرانية، مقابل 25 ألفا و500 لاجيء أمس الأول الأربعاء.. لافتة إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن بينهم عددا من مواطني دول في آسيا وإفريقيا.

