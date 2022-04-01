بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 88 مسجدا فى المحافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 88 مسجدًا من بينها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 864 مسجدًا، منها 730 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 134 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحى المتميز أكتوبر

2. الشربتلى – 6 أكتوبر

3. الدجوى – جامعة نوال الدجوى 6 أكتوبر

4. النور – بيفرلى هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر

5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط

7. الحاج طه العجيمى – عزبة عبد الحكيم - العياط

8. الرحمن – عزبة الجبلاوى - الصف

9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية

مديرية أوقاف البحيرة:

10. الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق

11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار

12. على خنيسة – الجرادات – أبو حمص

13. النقراش - أبو الخزر - أبو حمص أول

14. روضه خيرى - بلقطر الشرقية- أبو حمص

15. العمرى – قراقص – مركز دمنهور

16. سعد الخبيرى - عثمان الحبشى

17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور

18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى

19. الست هانم عبده – كفر السابى – شبرا خيت

20. الصالحين – كوبرى صالح تروجي

21. عزبة غزال – لقانه – شبراخيت

22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات

23. الكبير – الأصلاب – شبرا خيت

24. سحالى المحطة – مركز أبو حمص

25. زكى أفندى البحرية - مركز أبو حمص

مديرية أوقاف المنوفية:

26. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا

27. الفرقان – دراجيل - الشهداء

28. الهدى – امتداد شارع الجلاء – أشمون

29. غراب – عزبة أبو عوالى – أشمون

30. التقوى القبلى – كفر حمام – تلا

31. النصر – كفر بلمشط - منوف

مديرية أوقاف أسوان:

32. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحرى وقبلي

33. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحرى وقبلي

34. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حى شرق

35. فاطمة الزهراء – المويسات- البصيلية قبلي

مديرية أوقاف الإسكندرية:

36. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل

مديرية أوقاف أسيوط:

37. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط

38. الرحمة الطامية – قرية مسارة – مركز ديروط

39. الرحمة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الغربية:

40. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا

41. الروضة – بلاى - السنطة

42. مصطفى البطرويشي- الشناوى – شونى - طنطا

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

43. محمد سيد أحمد غريب

44. العامر بالله – المرابعين - كفر الشيخ شرق

45. المستشار محمد فرج – أبو بسيونى – سيدى سالم غرب

46. طابا الجديد 4 – قرية الفيروز – الرياض شرق

47. الشنايقة - قرية محلة دياى - دسوق قبلي

مديرية أوقاف الفيوم:

48. الزيتون – طبهار - أبشواي

49. علوانى – حشمت - اطسا

50. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم

51. ولى الصالحين – خلف مركز الشرطة - طامية

52. ذو النورين – فيد يمين

53. المعلق - هوارة المقطع - م الفيوم

54. آل صميدة - إدارة شمال

55. ضيوف الرحمن - قلمشا - اطسا شرق

56. الإصلاح والتقوى - سرسنا طامية

57. أبو بكر الصديق - عزبة جيره - سنرو - ابشواي

58. مسجد زاوية الرمادى - العجميين

59. التقوى - الروضة - طامية

مديرية أوقاف القليوبية:

60. البحرى الشامخية - بنها

61. نصر الإسلام – القلج - الخصوص

مديرية أوقاف الأقصر:

62. التوحيد – اللاقالته - القرنة

63. الشهداء – الحسينات شرق - الطود

64. الشهيدة المهندسة منى الخضرى – اصفون - اسنا

65. أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود

66. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود

مديرية أوقاف الإسماعيلية:

67. كسفريت - فايد

68. التوبة - البعالوة

مديرية أوقاف سوهاج:

69. السلام مدينة دار السلام – دار السلام

مديرية أوقاف المنيا:

70. الجديد - عزبة الشهيد رمضان - قرية العقلية - العدوة

مديرية أوقاف الدقهلية:

71. القهوجى - مدينة المنصورة

72. الكبير - منشأة عبد النبى - م أجا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الجيزة:

1. أسد بن الفرات - الدقي

2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة

مديرية أوقاف قنا:

3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت

4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران -مركز قنا

5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط

مديرية أوقاف البحيرة:

6. قادوس البحري- إيتاى البارود أول

7. قرية سعيد - ديروط

8. القبلى – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور

9. سطح الدهب – دمنهور شرق

10. الرحمة الرئيسى الكبير - بغداد - بدر

مديرية أوقاف أسوان:

11. المجمع الإسلامى - السباعية

مديرية أوقاف الغربية:

12. عباد الرحمن - ميت ميمون - السنطة

مديرية أوقاف القليوبية:

13. عمر بن الخطاب - دملو - بنها أول

مديرية أوقاف المنوفية:

14. الأشبكية - منوف

مديرية أوقاف الفيوم:

15. النور - الهيشة - اطسا شرق