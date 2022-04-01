اليوم السابع
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انطلاق أعمال المرصد الإعلامى للأعمال الرمضانية بالمجلس القومى للمرأة

الجمعة، 01 أبريل 2022 01:31 م
انطلاق أعمال المرصد الإعلامى للأعمال الرمضانية بالمجلس القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومي للمرأة انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر  لرمضان 2022 برئاسة أ.د. سوزان القليني عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، حيث أكدت "القليني" أنه تم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين وطلاب الإعلام بالجامعات .
 
وأضافت "القلينى"، أن لجنة لرصد سوف تقوم برصد صورة المرأة في الدراما والإعلانات والبرامج المقدمة خلال شهر رمضان الكريم في جميع وسائل الإعلام  وسوف يشمل الرصد هذا العام الأعمال الحصرية التي تنتج للمنصات الإعلامية  ـ وسوف يتم الرصد بشكل يومى خلال شهر رمضان ،مع تحليل مضمون كمي وكيفي للاعمال، للخروج بتقرير نهائي عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة، مضيفة أنه سيتم إعداد مقارنة بين الأعمال التي تعرض علي وساىل الإعلام والأعمال التي تعرض علي المنصات الرقمية فقط في إطار المعايير المدرجة بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وسيتم إعلان المؤشرات المبدئية في منتصف الشهر الكريم والتقرير النهائي في نهاية رمضان.
 
وأكدت القليني، أنه سيتم التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام وإبلاغه بأى تجاوزات تسيئ إلى صورة المرأة يتم رصدها.
 
وأكدت لجنة الإعلام بالقومي للمرأة، أن أي عمل فنى لابد أن يهدف إلى رفع الوعى بقضايا المجتمع الذى يعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة فيه، موضحة أن صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع والأجيال القادمة والتاريخ، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة .

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

رمضان

دراما رمضان

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