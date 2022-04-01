النيابة تتحفظ على كمية من زيت الطعام المستعمل قبل ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ علي 15 جركن زيت، وزنة البرميل الواحد 18 كجم، و6 برميل زيت زنة البرميل الواحد 50 كجم، محمله علي عربية مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز السائق علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط سائق سيارة نقل محملة بزيت طعام مستخدم مجهول المصدر بمنطقة الإبراهيمية باب شرقي، مما يضر بصحة المواطنين.

تم ضبط السائق وبتفتيشها عثر علي 15 جركن زيت، وزنة البرميل الواحد 18 كجم، و6 برميل زيت زنة البرميل الواحد 50 كجم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.