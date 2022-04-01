النشرة المرورية.. انتظام حركة السير واختفاء التكدسات بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الطرق والمحاور المرورية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة واستقرار تام في حركة السير، واختفت التكدسات والاختناقات المرورية، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة السير، ومواجهة وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية.

وتميزت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، سيولة مرورية، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما شهد طريق الكورنيش انتظاما في حركة السير، من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.