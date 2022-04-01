المرور: غرف عمليات لمراقبة السيارات تحسبا لظهور الشبورة والأتربة على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة المائية والرياح والأتربة، بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهورهم خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، وتوخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بضرورة الالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، والالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وتطبق مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.