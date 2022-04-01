المرور: تحويلات لمدة 6 أيام لحركة السيارات بالدائرى للمتجه للمريوطية بسبب توسعته

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية، لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة، لمدة 6 أيام وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات منعا لظهور أى كثافات مرورية للمركبات.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية والبدء فى تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه ميدان المنيب فقط.. وذلك لمدة (6 أيام ) إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2/4/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 7/4/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال.

وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

-حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالإتجاه الآخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الإتجاه الآخر (القادم من ميدان المنيب) إلى إتجاهين وإستكمال السير بالتحويلة لمسافة (120 متر) ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.