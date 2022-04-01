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الكويت تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة، 01 أبريل 2022 06:00 م
الكويت تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك علم الكويت
كتب محمد جمال

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أعلنت دولة الكويت اليوم الجمعة أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، هذا وقد أعلنت السعودية اليوم الجمعة أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرالديوان الملكى والذى أعلن رسميا أن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

كما أعلنت الإمارات اليوم الجمعة أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية، كما أعلنت سلطنة عمان اليوم عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.


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