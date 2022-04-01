اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأحد الشعانين 17 أبريل

الجمعة، 01 أبريل 2022 04:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأحد الشعانين 17 أبريل أحد الشعانين
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد القيامة يوم 24 أبريل، والذى يأتى بعد أسبوع الآلام فى نهاية فترة الصوم الكبير 55 يوما.

ويمتاز طقس عيد القيامة المجيد بأنه طقس فرايحى ويوجد فيه النغم المطرب الذى يليق بالأعياد والأفراح الروحية فى الكنيسة.

ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

احد الشعانين

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