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السيطرة على حريق فى ورشة نجارة بمدينة الخارجة دون إصابات

الجمعة، 01 أبريل 2022 08:54 م
السيطرة على حريق فى ورشة نجارة بمدينة الخارجة دون إصابات سيارات إطفاء - أرشيفية
الوادي الجديد – ماهر البهنساوي

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تمكنت وحدات الدفاع المدني والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بورشة نجارة بمدينة الخارجة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق بمنطقة الخارجة القديمة في ورشة نجارة .

وتبين اندلاع حريق كبير بورشة للنجارة وتصنيع الأثاثات الخشبية بشارع "البوستة القديمة" بمنطقة "الشعلة" بمدينة الخارجة، أسفر عن تفحم معظم ورشة النجارة وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد السنة الحريق ومنع امتداداه للمنازل المتاخمة له.

تحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتداب فريق الأدلة الجنائية بالمديرية لتحديد سبب اندلاع الحريق.


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