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السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة، 01 أبريل 2022 05:36 م
السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك هلال شهر رمضان
كتب محمد جمال

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أعلنت السعودية اليوم الجمعة أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرالديوان الملكى والذى أعلن رسميا أن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

يذكرأن، فعلت وكالتا شؤون المسجد الحرام والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، وذلك بتجهيز كاونترات خاصة بخدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سيتم من خلال هذه الكاونترات تقديم العديد من الخدمات لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام، إلى جانب خدمة إرشاد التائهين للوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية، موظفين من خلالها التقنيات الذكية من خلال إضافة عدد من الباركودات والخرائط التفاعلية، وعدد من الإصدارات التي تقدمها الرئاسة للمعتمرين والمصلين وبعدة لغات، بما يضمن تقديم الخدمة اللازمة لهم بما يحقق أداء نسكهم بكل راحة وسهولة.

كما أنه روعي في توزيعها على مواقع مختلفة داخل المسجد الحرام استفادة أكبر عدد من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من هذه الخدمة.


هلال شهر رمضان

شهر رمضان

السعودية

الإمارات

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