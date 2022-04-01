اليوم السابع
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الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قريتين جنوب تشرنيهيف

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:44 ص
الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قريتين جنوب تشرنيهيف الحرب الروسية الأوكرانية
لندن (أ ش أ)

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أكدت وزارة الدفاع البريطانية، وفقا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن الوضع فى أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قريتى "سلوبودا" و"لوكاشيفكا" الواقعتين جنوب مدينة "تشرنيهيف"، وعلى طول أحد طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة وكييف.
 
وأضافت الوزارة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تواصل شن هجمات مضادة ناجحة ولكنها محدودة إلى الشرق وشمال شرق كييف.
 
وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن مدينتي "تشرنيهيف وكييف" تتعارضان لضربات جوية وصاروخية متواصلة على الرغم من المزاعم الروسية بتخفيض نشاطها في المنطقتين.

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