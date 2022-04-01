التحقيقات تكشف كواليس ضبط أجنبى حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى واقعة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء القاهرة الجوى، من قبل راكب أجنبى، أن المتهم أخفى كميات كبيرة من "أقراص الترامادول" داخل إحدى الحقائب الخاصة به، محاولا تهريبها إلى داخل البلاد، بقصد الاتجار بها وترويجها بين المواطنين.

وأكدت التحقيقات أن المتهم جلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وقام بإخفائها داخل أحد الجيوب السرية بإحدى حقائبه، حيث كان ينوى إدخال أقراص الترامادول إلى داخل البلاد بقصد ترويجها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كان رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة خطوط طيران لوفتهانزا رقم LH58 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى الراكب "ا . ا . ا" مصرى الجنسية قادم من ألمانيا، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مامور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية وكثافات متماثلة.

وقام أحمد عمر مدير الحركه المشرف على الصالة بتكليف هانى محمود وأحمد سعيد ومصطفى عبد الوهاب مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من عقار الترامادول المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش بإجمالى 300 قرص و 5 زجاجات كونترمال سائل و 4 سجائر ملفوفة بجوهر مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل حقائب الراكب وداخل جيوبه.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 79 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .