البنك المركزى الروسى يخفف القيود المفروضة على تحويل الأموال للخارج للأفراد

وكالات الأنباء

خفف البنك المركزى الروسى القيود المفروضة على تحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الخارج للأفراد، وذلك بعد أن كان قد شدد القيود فى نهاية فبراير الماضى لتحقيق الاستقرار المالى.

ووفقا لبيان صدر عن المركزي الروسي نقلته "روسيا اليوم"، فقد تم تخفيف القيود المفروضة على حوالات الأفراد، إذ يسمح الآن للأفراد بتحويل أموال إلى الخارج بما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا.

وقال المركزي الروسي إنه يسمح للأفراد الآن في الشهر الواحد بتحويل ما يصل إلى عشرة آلاف دولار، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات أخرى، من الحساب البنكي للمرسل في روسيا إلى حسابه في الخارج أو إلى شخص آخر.

وفي حال تنفيذ الحوالة بواسطة خدمات شركات صرافة دون فتح حساب، يسمح بتحويل ما يصل إلى 5 آلاف دولار شهريا. وشدد المركزي الروسي على أن القواعد الجديدة تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات ضد روسيا.

وقال المركزي الروسي: "القواعد تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات، وعلى غير المقيمين من جميع الدول الأخرى العاملين في روسيا بموجب عقود العمل".

وأضاف المركزي الروسي أن القواعد الجديدة ستكون سارية لمدة ستة أشهر، وسيتم احتساب المبلغ بناء على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تاريخ التحويل.

في الوقت نفسه علق المركزي الروسي لمدة ستة أشهر الحوالات الخارجية للأفراد غير المقيمين من البلدان التي تدعم العقوبات ضد روسيا والذين لا يعملون في روسيا (ليس لديهم عقد عمل في روسيا)، وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول.