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الأرصاد: نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 01 أبريل 2022 08:00 ص
الأرصاد: نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وأقصى عرب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 28 درجة والصغرى 10.

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