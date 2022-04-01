الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وأتربة معلقة بالهواء خلال ساعات النهار

رامى محيى الدين

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إنه اعتبارا من اليوم سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تتراوح الزيادة من 4 لـ 6 درجات على كافة أنحاء الجمهورية وذلك مقارنة بالأمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على قناة "الأولى المصرية": أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية وهذه الكتل شديدة الحرارة، حيث تساعد على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار ومع زيادة سطوع أشعة الشمس سيكون الطقس حار خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة الليل سيكون باردا، حيث يصل الفرق بين العظمى والصغرى لأكثر من 15 درجة مئوية، لافتة إلى أن اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس .

وتابعت: اليوم سيكون هناك أتربة معلقة في الهواء خلال ساعات النهار والذي سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بالإضافة إلى وجود نشاط في حركة الرياح في أقصى غرب البلاد في محافظة السلوم ومطروح وسيكون مثير للرمال والأتربة، مردفة أن ذروة الأرتفاع في درجات الحرارة ستبدأ من الغد، موضحة أن درجات الحرارة ستنخفض انخفاضا طفيفا يوم الأحد، ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع أجواء حارة أغلب أيام الأسبوع وسيكون هناك نشاط في حركة الرياح خلال ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.