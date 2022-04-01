اليوم السابع
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الجمعة، 01 أبريل 2022 08:37 م
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اصطدام قطار بسيارة نقل ونجاة سائقها فى قنا

الجمعة، 01 أبريل 2022 05:20 م
اصطدام قطار بسيارة نقل ونجاة سائقها فى قنا حادث قطار - أرشيفية
صابر سعيد

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اصطدم قطار قادم في اتجاه الأقصر، اليوم الجمعة، بسيارة على مزلقان خزام بمركز قوص جنوب قنا، ونجاة سائق السيارة عقب تمكنه من القفز.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد باصطدام قطار بسيارة على مزلقان قرية خزام التابعة لقوص جنوب قنا، وتمكن سائق السيارة من القفز ونجاته من الحادث، كما لم تتأثر حركة القطارات بالاصطدام.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتبين أنه قطار ركاب قادم من نجع حمادي إلى محطة الأقصر جنوبا.


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