احتفالية كبرى بحديقة الأزهر بمناسبة يوم اليتيم اليوم

كتب سيد الخلفاوى

تنظم، اليوم، محافظة القاهرة احتفالية كبرى بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمناسبة "يوم اليتيم" بحديقة الأزهر بمشاركة 150 طفلا من دور الأيتام، ويتضمن الحفل عروضا فنية للأطفال تبدأ صباح غد الجمعة.

وفى الجمعة الأولى من شهر أبريل تحل مناسبة يوم اليتيم، حيث تقوم جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدنى بمساعدة الأيتام وتنظيم الاحتفالات لإدخال السرور عليهم.

و​اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ أى قبل البلوغ، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبى صَلَى اللهُ عليهِ وآله وصحبه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام"، وهناك اللطيم وهو الذى فقد كلا الوالدين، وكل لطيم يتيم إن كان ذلك قبل البلوغ، وليس كل يتيم لطيم لأن اليتيم هو من مات عنه الأب قبل البلوغ واللطيم من مات عنه الوالدان.