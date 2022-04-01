إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى محور عدلى منصور ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 6 عمال، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي محور عدلي منصور بمدينة بني سويف مما أسفر عن إصابة 6 عمال، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعتة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: عويس قرني محمد 22 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعيد قرني ابراهيم 23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، وفوزي عبدالفتاح عويس 51 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسري، ورمضان شعبان أحمد 33 سنة مصاباً بجروح وكدمات، وجمعه رمضان كردي 20 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد قرني سيد 20 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.