وأوضحت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/الجمعة/، أن هذا تقدير أولى تم إجراؤه في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وأضافت القناة أن مدينة ماريوبول شهدت تدمير الغارات الجوية المباني السكنية والمدارس والمستشفيات في ظل معاناة الآلاف من انقطاع الكهرباء والمياه ومحاولة القوافل الإنسانية الوصول إلى المدينة.