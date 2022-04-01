أوكرانيا: قصف أوديسا نُفذ بصواريخ "أسكندر" من المواقع الروسية بالقرم

كتب أحمد عرفة

أكدت أوكرانيا، أن قصف أوديسا تم بصواريخ "أسكندر" من المواقع الروسية بالقرم، فيما قال عمدة أوديسا، إن روسيا قصفت المدينة بـ3 صواريخ أوقعت قتلى وجرحى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، قد حمل الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد، محذرة من أن بعضها أفلتت من مراسيها، مشيرا إلى أن قوات البحرية الأوكرانية زرعت خلال فترة ما بين 25 فبراير و4 مارس، نحو 420 لغما قديما من طراز "يام-1"، 370 منها في البحر الأسود و50 في بحر آزوف.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن نحو عشر من هذه الألغام على الأقل أفلتت من مراسيها نتيجة الأمواج العالية التي شهدها البحر الأسود في الفترة الأخيرة وسوء الصيانة، وانجرفت بفعل الأمواج والتيارات البحرية إلى القطاع الغربي من البحر الأسود، متحركة باتجاه الجنوب، نافيا صحة تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اتهم روسيا بمحاصرة نحو 100 سفينة أجنبية في موانئ بلده.



ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن السلطات الأوكرانية تحتجز 68 سفينة أجنبية في موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني ونيقولايف المطلة على البحر الأسود، مؤكدا أن روسيا تفتح يوميا منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ممرا بحريا آمنا طوله 80 ميلا بحريا وعرضه ثلاثة أميال بحرية، لخروج السفن من المياه الأوكرانية بالاتجاه الجنوبي الغربي، غير أن أطقم هذه السفن أبلغت الجانب الروسي أن السلطات الأوكرانية تهدد بإغراق أي سفينة أجنبية ستحاول مغادرة موانئها.