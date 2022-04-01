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أكرم القصاص
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أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الأطفال لـ 153 وإصابة 245 آخرين منذ بدء الهجوم الروسى

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:34 ص
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الأطفال لـ 153 وإصابة 245 آخرين منذ بدء الهجوم الروسى الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قتلت 153 طفلا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية فى البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني - .عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة (يوكرنفورم) الأوكرانية للأنباء - أنه "اعتبارا من صباح الأول من أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 153 حالة.. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 245".

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

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