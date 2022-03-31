3,2 مليار جنيه فاتورة تكلفة منظومة التأمين الصحى بجنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، تسجيل 106 آلاف و491 مواطنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن ذلك بمعدل تسجيل أكثر من 90% من مواطني المحافظة ضمن المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.

تفقد الوزير خلال جولة فى جنوب سيناء، وحدة طب أسرة رأس مسلة، والأقسام المختلفة بعد تطويرها، والتي تضم عيادتين رعاية أساسية لتقديم خدمات طب الأسرة وخدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال، فضلاً عن عيادة أسنان ومعمل دم ومعمل طفيليان، والتي من المقرر أن تقدم خدمات الرعاية الأولية لعدد من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى رأس سدر بالمحافظة، والتي تبلغ المساحة الكلية لها 4,475 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 93 سرير، حيث تضم (16 سرير طوارئ، 46 سرير داخلي، و11 سرير رعاية مركزة، 8 حضانات، 12 سرير للغسيل الكلوي)، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

وشملت أيضًا، تفقد وحدة طب أسرة رأس سدر، والتي تضم عيادات في تخصصات مختلفة وهي "الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان"، فضلًا عن معمل دم ومعمل طفيليات وصيدلية، إلى جانب تفقد وحدة طب أسرة أبو صويرة، بأقسامها المختلفة التي تتضمن أقسام "الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية".

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جولته على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، للإطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمنشآت الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا تطوير كافة المنشآت وفقًا للمعايير اللازمة لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه يتم تشغيل المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء من خلال مستشفيين إضافة إلى 12 مركز ووحدة طب أسرة، مضيفًا أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 60 ألف مواطن بنسبة أكبر من 70% من إجمالي سكان المحافظة حتى الآن.

وأضاف السبكي، أنه سترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء بعد اكتمالها على 23 مركز ووحدة طب أسرة يعملون بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منها "شرم الشيخ الدولي، طابا المركزي، دهب المركزي، رأس سدر، سانت كاترين"، وغيرها من المستشفيات المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

وتابع: أنه تبلغ إجمالي تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، تشمل 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات؛ (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، أسوان).