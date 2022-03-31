يسرى سالم أمينا عاما لنقابة المهندسين.. ومحمد ناصر أمينا للصندوق

كتبت آية دعبس

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين ، اليوم الخميس، الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئة مكتب النقابة العامة، بحضور 52 مهندسا ممن لهم حق التصويت.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار المهندس حسام الدين مصطفي إبراهيم رزق وكيلا للنقابة بالتزكية، والمهندس إيهاب أحمد محمود خضر وكيلا للنقابة بالتزكية، والمهندس يسري عبدالله سالم أمينا عاما للنقابة بعد فوزه بأغلبية الأصوات، والمهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق النقابة بالتزكية، والمهندس أحمد محمد صبري أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات، والمهندس المعتز بالله محمد السيد بركات أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

وفي بداية الجلسة، هنأ النقيب الأعضاء الحضور بمناسبة نجاحهم وتصعيدهم للمجلس الأعلى للنقابة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في المهام الموكله لهم، مضيفا: أن الجميع لديه أمل وطموح لتلبية احتياجات النقابة والوطن ، مؤكدا علي ثقته أن الجميع سيعمل كفريق واحد لتتحرك النقابة للامام، مشددا أن المجلس الحالى سوف يستكمل ما تم من قبل.