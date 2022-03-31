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موسكو: روسيا وبيلاروسيا ستخلقان أدوات لمواجهة ضغط العقوبات

الخميس، 31 مارس 2022 11:03 م
موسكو: روسيا وبيلاروسيا ستخلقان أدوات لمواجهة ضغط العقوبات روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن روسيا وبيلاروسيا قادرتان على التغلب معا على الأزمة الاقتصادية، وستخلقان أدوات لمواجهة ضغط العقوبات، وفقا لروسيا اليوم.

 وقال نائب وزير الخارجية الروسي :"ليس لدي أدنى شك من قدرتنا على مواجهة التحديات في ظل ضغط العقوبات التي نتعرض لها، والاستجابة لها،  نعم، سيكون الأمر صعبا، ولن يكون سهلا. لكن أمامنا خطوات جادة لإنشاء أدوات لمواجهة هذا الضغط. والعمل الذي تم إطلاقه بالفعل في إطار برامج الحلفاء، وما تم إنشاؤه بالفعل في إطار دولة الاتحاد، سيسمح لنا مؤكدا بالرد بدقة على هذه المخاطر".

وتقدم نائب وزير الخارجية الروسي بالشكر للجانب البيلاروسي على الدعم المقدم لروسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية الآن في أوكرانيا، متابعا: لدينا تعاونا وثيقا للغاية في مجال الدفاع، وأصبح الأمر في الوقت الراهن أكثر وضوحا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر رئيس جمهورية بيلاروس، والحكومة البيلاروسية، وزملائنا في الخارجية البيلاروسية، لافتا إلى الدعم الهائل وغير المسبوق الذي قدمته روسيا في ظل الوضع الحالي الصعب.


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