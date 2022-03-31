مليون برميل يوميا.. بايدن يعلن عن خطة للسحب من الاحتياطى الاستراتيجى النفطى

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خطة للسحب من الاحتياطى الاستراتيجى النفطى، معلنا عن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطى النفطى لمحاولة خفض أسعار الوقود.

وقال الرئيس الأمريكى فى كلمة له أنه إذا استقلت أوروبا عن الغاز الروسى سيتغير الوضع تماما، مضيفا أن حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفائنا حول العالم.

وبرر جو بايدن أسباب ارتفاع أسعار النفط بسبب كورونا وحرب أوكرانيا، قائلا: أسعار النفط ترتفع بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجى.