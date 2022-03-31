اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 مارس 2022 11:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مليون برميل يوميا.. بايدن يعلن عن خطة للسحب من الاحتياطى الاستراتيجى النفطى

الخميس، 31 مارس 2022 07:58 م
مليون برميل يوميا.. بايدن يعلن عن خطة للسحب من الاحتياطى الاستراتيجى النفطى بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خطة للسحب من الاحتياطى الاستراتيجى النفطى، معلنا عن سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطى النفطى لمحاولة خفض أسعار الوقود.

 

وقال الرئيس الأمريكى فى كلمة له أنه إذا استقلت أوروبا عن الغاز الروسى سيتغير الوضع تماما، مضيفا أن حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفائنا حول العالم.

 

وبرر جو بايدن أسباب ارتفاع أسعار النفط بسبب كورونا وحرب أوكرانيا، قائلا: أسعار النفط ترتفع بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجى.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة