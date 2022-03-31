ملحمة التنمية بسيناء مستمرة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، ملحمة التنمية بسيناء مستمرة.. مشروعات عاجلة بالشيخ زويد.. حفر 6 آبار بمحطات تحلية للمدارس.. وضع أساس 120 منزلا بقرية النقب بـ 72 مليون جنيه.. تجديد بناء 105 عمارات ورفع كفاءة الطرق بالعريش.. ومزارع نموذجية على مساحة 476 فدانا.

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