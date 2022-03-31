مركز المعلومات الصوتية بالزراعة ينشر إنفوجراف بمناسبة العيد القومى للجيزة

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنفوجراف بمناسبة احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومى بعنوان "الجيزة.. الثروة الزراعية فى أرض الأهرامات والنيل".

وتحتفل المحافظة بعيدها القومى فى 31 مارس من كل عام تخليداً لاستبسال أبنائها فى المعركة التى نشبت بقرية الشوبك إبان ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزى، كما تعد محافظة الجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى، ويبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، وتضم 10 مراكز وهى منشأة القناطر – أوسيم – كرداسة – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف – أطفيح – الواحات البحرية.

وتشتهر المحافظة بأهرامات الجيزة الثلاثة والتي اعتبرت من عجائب الدنيا السبعة، وأهم المعالم السياحية في مصر.

ويبلغ إجمالى الزمام المنزرع : 275 ألف فدان، كما يتنوع الإنتاج النباتي بها: ومن أهم المحاصيل الحقلية: القمح – الفول– بنجر السكر – الذرة – الفول السوداني – السمسم – البصل، ومحاصيل الخضر: الطماطم – الفاصوليا – الملوخية – الكرنب – القرنبيط – الكوسة – الباذنجان – الفلفل – البامية – البطاطس، وبالنسبة للمحاصيل البستانية: الزيتون – المانجو – الموالح – العنب – الجوافة – النخيل.

ويبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيوانى نحو 114 مزرعة بغرض التسمين وإنتاج الألبان، و648 مزرعة لإنتاج البيض وبداري التسمين، ويضم القطاع الزراعي للمحافظة نحو 196 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض.

ويعتمد الإنتاج السمكي في المحافظة بشكل رئيسي على نهر النيل وعدد من المزارع السمكية، ومن أشهر الأسماك: القراميط – البلطي – البياض – الشيلان – المبروك.

وانتهت المحافظة من تحديث الرى لمساحة 52 ألف فدان، كما يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 11 مركز للخدمات الزراعية المتكاملة.

وتضم المحافظة حديقتين من أهم الحدائق فى العالم حديقة الحيوان بالجيزة، وحديقة الأورمان النباتية بالجيزة من أكبر وأهم الحدائق النباتية في العالم التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي تربط بالنباتات المختلفة.