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غازبروم الروسية: لدينا ما يلزم لتنفيذ قرار الحكومة باستلام مدفوعات الغاز بالروبل

الخميس، 31 مارس 2022 08:58 م
غازبروم الروسية: لدينا ما يلزم لتنفيذ قرار الحكومة باستلام مدفوعات الغاز بالروبل الروبل
كتب أحمد عرفة

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قالت شركة غازبروم الروسية، إن لديها ما يلزم لتنفيذ قرار الحكومة الروسية باستلام مدفوعات الغاز بالروبل، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت نائب رئيس مجلس الدوما الروسى، إيرينا ياروفايا، إن لجنة تحقيق برلمانية روسية تدرس إمكانية دعوة نائب وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند وهانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن للإدلاء بشهادتهما بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت نائب رئيس مجلس الدوما الروسى أنه في وقت سابق، أعطى رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليمات للنظر، من بين الأولويات القصوى، في إمكانية دعوة مسؤولي الولايات المتحدة للتوضيح، والذين، وفقا للمعلومات العامة التي أبلغت عنها كل من المصادر الأجنبية والمصادر الروسية، بأن لديهم المعرفة والفهم والعلاقة بهذه القضية.

وتابع نائب رئيس مجلس الدوما الروسى : لذلك صدرت اليوم تعليمات للجنة بالبدء في العمل على مسألة إمكانية دعوة نولاند وبايدن الابن.

 

 


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