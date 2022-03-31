ضبط المتهم بالتعدى على زوجته فى منطقة إمبابة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي - محمد إبراهيم

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكب الواقعة فى الاستجابة السريعة لأجهزة وزارة الداخلية لما رصدته المتابعة الأمنية من تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على زوجته بمنزل أسرتها واصطحابها وطفلها عنوة

بالفحص تبين وجود خلالفات زوجية بين (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه– مقيم بمحافظة مطروح) (وزوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، حيث إنه حال تواجدها بمسكن أسرتها (الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية)، توجه المذكور إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه وتعدى عليها بالضرب وأحدث إصابتها واصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.