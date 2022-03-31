اليوم السابع
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سطو مسلح على سيارة تابعة لمدينة الخانكة بالقليوبية وإصابة السائق

الخميس، 31 مارس 2022 06:15 م
سطو مسلح على سيارة تابعة لمدينة الخانكة بالقليوبية وإصابة السائق سيارة نقل - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تعرض سائق تابع لحي شرق شبرا الخيمة لحادث سطو، حيث هاجمه مجهولون ملثمون وتعدوا عليه بالضرب، وأوثقوه بالحبال، وألقوا به في الشارع، وسرقوا سيارة نقل حمولة 20 طنا، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، التي أمرت بتكليف مباحث القليوبية بسرعة كشف غموض الحادث واسترداد السيارة، وضبط المتهمين في الواقعة، وسؤال السائق، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الواقعة إن وجدت.

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث مركز الخانكة، بتعرض سائق لسطو مسلح وسرقة سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمنطقة مساكن الخانكة، وتعرض السائق للضرب من الجناة الذين فروا هاربين.

وانتقلت أجهزة الأمن، وتشكل فريق بحث جنائي، وجاري التحفظ على كاميرات المراقبة لفحص خط سير الجناة والسائق، وسؤال شهود العيان، وإعداد نشرة بأوصاف السيارة.

ودلت التحريات أن الحادث وقع بمنطقة مساكن أبوزعبل، حيث هاجم الجناة السائق عقب نقله حمولة قمامة إلى المقلب العمومي بالخانكة، واستولوا على سيارة نقل حمولتها 20 طنا، وضربوا السائق وهربوا بالسيارة وجاري البحث عنهم.


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سطو مسلح

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