تسهيلات جديدة فى إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر

كتب محمد أسعد

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن صدور قرارات حكومية جديدة تتعلق بتسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرة لزيارة مصر نستعرضها في السطور التالية..

- وصول عدد الجنسيات في منظومة الحصول على التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً إلى 78 جنسية حول العالم

- يستطيع السائح الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

‏https://Visa2Egypt.gov.eg

- منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول انجلترا أو أمريكا أو اليابان أو نيوزيلاندا أو دول تشينجن.

- تسهيلات خاصة للوصول المباشر لشرم الشيخ وطابا.

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، فقد بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية الى أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن "الاتحاد الأوروبي"- اليابان – نيوزيلاندا، على جواز السفر.

كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة إئتمانيةCredit Card أو ما يغطي إقامتهم في مصر .

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم غد الموافق ١ إبريل ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية بالدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية للمناقشة والتنسيق فيما يخص اتخاذ هذه الإجراءات.