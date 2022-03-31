نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع تهنئة من القوات المسلحة للشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم.
القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم (فيديو)الخميس، 31 مارس 2022 06:29 م
القوات المسلحة -ارشيفيه
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