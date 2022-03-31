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القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم (فيديو)

الخميس، 31 مارس 2022 06:29 م
القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم (فيديو) القوات المسلحة -ارشيفيه
كتب زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع تهنئة من القوات المسلحة للشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان الكريم.
 
 

شهر رمضان

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رمضان 2022

اليوم السابع بلس

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