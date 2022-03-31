اليوم السابع
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القبض على المتهمين بتكبيل شخص فى عامود إنارة بمحافظة البحيرة

الخميس، 31 مارس 2022 07:03 م
القبض على المتهمين بتكبيل شخص فى عامود إنارة بمحافظة البحيرة حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله تعدى شخصين على آخر وتكبيله بعمود كهرباء بالبحيرة، حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، تبين قيام (شخصين – مقيمان بالبحيرة) بتكبيل أحد الأشخاص- مقيم بالبحيرة، بعمود كهرباء بدائرة مركز شرطة دمنهور، والتعدى عليه بالضرب "بعصا"، وذلك عقب ضبطهما له حال محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى السيارات المتواجدة بذات المكان.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

 


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