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الدفاع الروسية: استهداف 28 هدفا عسكريا فى أوكرانيا خلال يوم واحد

الخميس، 31 مارس 2022 07:33 م
الدفاع الروسية: استهداف 28 هدفا عسكريا فى أوكرانيا خلال يوم واحد الجيش الروسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المقاتلات الروسية تستهدف 28 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنه لا مؤشرات على عزم القوات الروسية شن هجمات بيولوجية وكيماوية، مضيفًا أن القوات الروسية تعيد تموضع 20% من وحداتها حول كييف، مشيرا إلى أن هناك قصف روسي مكثف على خاركيف وتشيرنيهيف وكييف.

 

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تعاني من مشاكل قيادة وسيطرة، لافتا إلى أن القوات الروسية أطلقت 1,400 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء الهجوم

 

ولفت المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن 300 طلعة جوية روسية خلال الساعات الـ 24 الماضية فوق أوكرانيا.


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