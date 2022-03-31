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الخارجية الفرنسية : لدينا المزيد من وسائل الضغط والعقوبات إذا لم يتعاون بوتين

الخميس، 31 مارس 2022 09:05 م
الخارجية الفرنسية : لدينا المزيد من وسائل الضغط والعقوبات إذا لم يتعاون بوتين فرنسا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن لديها المزيد من وسائل الضغط والعقوبات إذا لم يتعاون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية، أن تردد الصين حيال حرب أوكرانيا لا يخدم مصالحها، متابعة: سنطلب من الصين ممارسة نفوذها على روسيا لوقف النار.

 

وفى وقت سابق وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، بناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

 

وجاء ذلك بحسب ما صرح به الرئيس الروسي اليوم خلال اجتماع حكومي عقد حول مشاكل صناعة الطيران، حيث أعلن أنه وقع مرسوما حول تجارة الغاز الطبيعي مع الدول غير الصديقة بالروبل.

 

وقال الرئيس الروسي: "نقدم للعملاء من هذه الدول (غير الصديقة لروسيا) آلية واضحة وشفافة من أجل شراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، من هذه الحسابات سيتم سداد مدفوعات الغاز (الروسي)".

 

وأضاف بوتين أن روسيا ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل.

 

 

 

 

 


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