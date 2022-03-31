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الخارجية الأمريكية: بوتين أقدم على أفعال وحشية وغير مبررة في أوكرانيا

الخميس، 31 مارس 2022 09:04 م
الخارجية الأمريكية: بوتين أقدم على أفعال وحشية وغير مبررة في أوكرانيا بوتين
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أقدم على أفعال وحشية وغير مبررة في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هناك أدلة على تورط الولايات المتحدة في أنشطة بيولوجية في أوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف وثائق تؤكد تورط هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أنشطة بيولوجية عسكرية اتهمت موسكو الولايات المتحدة بممارستها في أراضي أوكرانيا.

 

وأضاف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، أن موسكو سبق أن نشرت وثائق تؤكد انخراط صندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده هانتر بايدن في تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية المذكورة في أوكرانيا، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الروسية نشرت حزمة جديدة من الوثائق بهذا الخصوص، متابعا: أمامكم مراسلات بين نجل الرئيس الأمريكي الحالي ووكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وشركات متعاقدة مع البنتاغون في أوكرانيا.

 


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