الأوقاف: عودة دروس العصر بالمساجد في رمضان 10 دقائق ولا يوجد اعتكاف ولا تهجد

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن الوزارة استعدت استعدادا تاما لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبدأت تعقيم وتطهير المساجد.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج، «كلمة السر» أن صلاة التراويح سيسمح مثل العام الماضي، في حدود النصف ساعة في المساجد الجامعة التي يقام بها صلاة الجمعة.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه دروس العصر سوف تعود في المساجد في رمضان في حدود من 7 إلى 10 دقائق وخاطرة روحانية خفيفة في صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، لأننا بحاجة إلى قلوب صافية وسلم وسلام مع النفس، مشيرا إلى أنه لا يوجد صلاة تهجد هذا العام لأن البلاد ما زالت ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأردف هشام عبد العزيز أنه يجب الالتزام بالمصلى الشخصي والكمامة وكل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا عدم وجود اعتكاف في المساجد كما أن المساجد يجري تطهيرها بشكل يومي وعلى مدار الساعة.