اليوم السابع
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الخميس، 31 مارس 2022 10:38 م
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إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب مينى باص بطريق إسكندرية الصحراوى

الخميس، 31 مارس 2022 10:04 م
إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب مينى باص بطريق إسكندرية الصحراوى أسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 اشخاص إثر حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية للقادم من حازم حسن اتجاه مناطق الهرم وفيصل، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 9 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. 

امن الجيزة

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ادارة المرور

اخبار الحوادث

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