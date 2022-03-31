إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل ثقيل بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بإصابة 7 أشخاص في حادث مروري بمركز الفرافرة.

تبين تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ربع نقل بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وهم كل من ولاء محمد رجب 30 عامًا، عبده عبدالنبي دسوقي 31 عامًا، وجليلة السيد عوض 35 عاما، علي السيد نعمان 36 عاما، هدى أحمد الشواتفي 15 عامًا، وأحمد عبد الستار خليفه 15 عامًا، ،يوسف أبو الفتوح يوسف 40 عامًا وجميعهم مقيمون بقرية 13 الفرافرة.

وتم تحرير محضر بالحادثة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .