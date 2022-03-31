إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 6 أشخاص من أسرة في انقلاب سيارة ملاكي بنزلة الصحراوي الغربي بمركز الغنايم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.

تلقى اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بنزلة الصحراوي الغربي مركز الغنايم، وبانتقال الإسعاف تبين إصابة كل من محمود شحاتة أحمد 35 سنة، وعبلة محمد أحمد 34 سنة، وعبد العزيز محمد شحاتة 5 سنوات، وشحاتة محمد أحمد محمد 7 سنوات، وبسمة محمد شحاتة أحمد 7 سنوات، ورحمة محمد شحاته أحمد 10 سنوات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجميع المصابين من قرية بني سميع مركز أبو تيج، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.