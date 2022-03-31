اليوم السابع
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إصابة شاب سقط من أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة

الخميس، 31 مارس 2022 08:43 م
إصابة شاب سقط من أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شاب من أعلى الطريق الدائري بالجيزة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى الطريق الدائري.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب اختل توازنه وسقط من أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.
 
استمع رجال المباحث لأقوال المصاب، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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امن الجيزة

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