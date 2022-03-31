اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أبريل 2022 10:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا وأوكرانيا منعا لاستهدافهم من الأمن الروسى

الخميس، 31 مارس 2022 11:38 م
أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة روسيا وأوكرانيا منعا لاستهدافهم من الأمن الروسى نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن جميع الأمريكيين الموجودين حاليًا في روسيا وأوكرانيا يجب أن يغادروا على الفور، حيث إنه قد يتم استهدافهم من قبل مسؤولي الأمن الروس بسبب جنسيتهم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “يجب على جميع مواطني الولايات المتحدة في روسيا وأوكرانيا المغادرة على الفور”، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
 
وأضاف برايس أنه تم تحديث إرشادات السفر الأمريكية لتعكس التقارير التي تفيد بأن مسؤولي الأمن الروس “استهدفوا واحتجزوا” مواطنين أمريكيين، في كل من أوكرانيا وروسيا نفسها.
 
كما زعم برايس أن الولايات المتحدة قد رأت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يشوه سمعة المساواة وحرية التعبير وحقوق الإنسان”.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة