فرص عمل لخريجى MIU فى أكثر من 30 شركة.. جامعة مصر الدولية تقدم تجربة تعليمية متفردة بالنظام المصري والأجنبى

جامعة مصر الدولية واحدة من أوائل الجامعات الخاصة في مصر، أنشأت في عام 1996 وتقع في مدينة العبور بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، وخلال ستة وعشرين سنة تقدم جامعة مصر الدولية MIU تجربة تعليمية متفردة يتم فيها دمج النظام المصري والأجنبي المتميز، وهذا يُمكن الجامعة من التحديث المستمر ومواكبة النظم التعليمية العالمية من خلال تطوير وإضافة دورات جديدة ومتجددة بتطبيق علمي وعملي لأحدث المنهجيات التعليمية بجانب تنظيم ملتقي توظيفي سنوي في مختلف التخصصات:

- كلية علوم الحاسب الآلي أو Faculty of computer since

- كلية إدارة الأعمال أو Faculty of business administration

- كلية الهندسة المعمارية أو engineering architecture Faculty of

- كلية هندسة الاتصالات أو Faculty of engineering communication

- كلية طب الأسنان Faculty of Dentistry

- كلية الإعلامFaculty of mass communication

- كلية الصيدلة Faculty of pharmacy

- كلية الألسن Faculty of alsn

جامعة مصر الدولية أو الـ MIU دورها لا ينتهي عند تخرج الطلاب فقط ده لأنها بتوفر لهم تدريب خلال الدراسة غير تنظيم ملتقى توظيفى سنوى تدعوا فيه أكبر عدد من كبرى الشركات في مختلف التخصصات لتسهيل تواصل الخريجين بالشركات وفتح قنوات مختلفة لربط خريج جامعة مصر الدولية MIU بسوق العمل مباشرةً.

"كاميرا اليوم السابع" ترصد تفاصيل وآراء الشركات والطلاب في فعاليات الملتقى التوظيفي العشرين الذى تنظمه MIU.

ولأن التأهيل للحياة العملية هدف رئيسي من أهداف جامعة مصر الدولية MIU وبشكل عملى ومنظم، يجب أن تسمع وتعرف نصائح المتخصصين لبداية خطواتك الأولية في حياتك المهنية من ممثلي الشركات المختلفة والمشاركة في الدورة العشرين من الملتقي التوظيفي السنوي في جامعة مصر الدولية miu