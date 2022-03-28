رفع 100 طن مخلفات بمدخل منطقة شق الثعبان

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه في ضوء رفع كفاءة منظومة النظافة والوقوف على كافة المستجدات، قامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بمتابعة أعمال التطوير بمنطقة شق الثعبان وتطوير المدخل، بالإضافة إلى رفع المخلفات والقيام بأعمال نظافة بمدخل المنطقة والتى أسفرت عن رفع 100 طن تراكمات، كما تم رفع المخلفات ونظافة شارع مصر حلوان الزراعى بهدف توسعة الطريق وسهولة وسرعة الانتهاء من التطوير والتنسيق بين إدارة الطرق بالحي وشركة تاون جاس لبدء أعمال لإعادة الشيء لأصله بشارع مصر حلوان الزراعى لإتمام توصيل جميع المرافق الي كافة المناطق بطرة.

كما كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها للقيام بأعمال النظافة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى ومتعهدى رفع القمامة من خلال رفع مخلفات القمامة بمربع غرب المعادى وشارع مخر السيل و شارع 250 الغربى .

وفي إطار التنسيق بين أحياء المنطقة الجنوبية بهدف رفع كفاءة الطرق قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين والمعادي باستكمال أعمال التطوير بشارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد وشارع نيركو كل في نطاقه، وذلك تيسيرا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع مع الاستمرار بالمتابعة حتي تمام الانتهاء من الاعمال لرفع كفاءة الخدمات ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي 2021 ، 2022 .