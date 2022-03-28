اليوم السابع
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تعرف على لجان مجلس الكنيسة الأرثوذكسية وطرق الانضمام

الإثنين، 28 مارس 2022 01:00 ص
تعرف على لجان مجلس الكنيسة الأرثوذكسية وطرق الانضمام كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تعين الرئاسة الكنسية بالتشاور مع آباء كهنة الكنيسة الأرثوذكسية رئيساً للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، وينتخب أعضاء المجلس فى الجلسة الأولى من بين أعضائه كل من، نائب الرئيس والسكرتير، بالإضافة إلى المسئول المالى وأمين الصندوق، كما تبلغ عضوية المجلس 4 سنوات ويجوز لمن انتهت عضويته بمجلس الكنيسة إعادة الترشيح لمدة واحدة.

‫وبالإضافة إلى المكتب التنفيذى، يشكل المجلس من بين أعضائه مقررى اللجان الفرعية الأتية:

لجنة السكرتارية – لجنة الشئون المالية – لجنة الشئون الإدارية – لجنة الشئون الهندسية – لجنة المشروعات الخدمية – لجنة الرعاية الاجتماعية – لجنة الخدمة الكنسية – اللجنة القانونية.

ويمكن إضافة لجان أخرى أو دمج أكثر من لجنة حسب إحتياجات كل كنيسة وبموافقة الرئاسة الكنسية.

‫وتنص المادة (36) من لائحة مجالس الكنائس لكل عضو من المصلين أن يتقدم برغبته في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي تناسبه ويفحص المكتب التنفيذي للمجلس هذه الرغبات، وتنسق بينها، وتقدم إلى المجلس الأسماء المقترحة لعضوية اللجان لإقرارها، بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة.

‫وتنص المادة (37) أنه يجوز أن تستعين أي لجنة بمن تراه من الخبراء والمستشارين من غير أعضاء المجلس أو المصلين، وذلك بموافقة المجلس.

‫وتنص المادة (38) أنه تعتبر ما تقدمه اللجان توصيات أو إقتراحات لا يعتبر شيء منها قرارًا نهائيا إلا بعد عرضه على المجلس وموافقة المجلس عليه.

‫وتنص المادة (39) أنه لرئيس مجلس الكنيسة أو نائبه الحق في دعوة اللجان للانعقاد وحضور اجتماعات اللجان ويتولى رئاستها والاشتراك في مناقشتها.

 

 


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